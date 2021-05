Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Westerstede: Amfetaminlabor in Holzhütte gefunden +++

Oldenburg (ots)

Auf dem Wanderweg zum Mansinger Burggraben, der über einen Schotterweg vom Seggeriedenweg erreichbar ist, wurden am 15.05.21 durch spielende Kinder in einer verlassenen, unverschlossenen Holzhütte Stoffe (chemikalische Reagenzien) entdeckt, die zur Herstellung von Metamfetamin dienten. Ein ca. 15 Quadratmeter großer Raum der seit Jahren leerstehenden Holzhütte war für die Herstellung von Metamfetamin als Produktionsraum hergerichtet worden. Die Eltern der Kinder setzten umgehend die Polizei in Kenntnis, die das Labor mit Unterstützung von Kriminaltechnikern aus Oldenburg räumte. Die zuständigen Rauschgiftermittler der Polizei Westerstede hoffen bei der Suche nach den Tätern auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat in den letzten Wochen verdächtige Beorbachtungen - zu Personen und/oder Fahrzeugen - im Bereich der Hütte bzw. im Bereich der Zuwegung vom Seggeriedenweg zum Mansinger Burggraben gemacht? Hinweise bitte an die Polizei Westerstede (04488/833-0).

