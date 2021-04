Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 21.04.2021

Nortmoor - Sachbeschädigung auf Sportplatzgelände In der Zeit vom 19.04.2021, 20:00 Uhr bis zum 20.04.2021, 09:00 Uhr wurden auf einem Sportplatzgelände am Hasselter Heuweg mehrere Sachbeschädigungen begangen. Unter anderem wurden die Scheiben von einigen Fenstern und einer Eingangstür zerschlagen. Bereits am frühen Morgen des 20.04.2021, als die Beschädigungen am Sportgelände noch nicht bekannt waren, wurden gegen 04:11 Uhr einige Personen im jugendlichen Alter in direkter Nähe zu dem Sportgelände festgestellt. Aus diesem Anlass eingesetzte Polizeikräfte hatten mehrere Personen angetroffen und bereits die Personalien der jungen Leute festgehalten. Bei der Personalienfeststellung kam es durch einen 17-jährigen Betroffenen zu obszönen Beleidigungen zum Nachteil der Einsatzkräfte. Es liegen Anhaltspunkte vor, dass die im Umfeld des Tatortes festgestellten Personen im Alter von 16 und 17 Jahren auch für die Begehung der Sachbeschädigungen verantwortlich sein könnten. Die Ermittlungen dauern an.

Borkum - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom 19.04.2021, 11:00 Uhr bis zum 19.04.2021, 11:40 Uhr kam es an der Ostfriesenstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein Pkw Mercedes, der auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters geparkt war, wurde nach bisherigen Erkenntnissen von einem rangierenden Fahrzeug gestreift und an der vorderen Stoßstange links beschädigt. Der Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Bereich geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei auf Borkum in Verbindung zu setzen.

