Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 20.04.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallfluchten(2)++Sachbeschädigung/Beleidigung++ Sachbeschädigung++

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 19.04.2021 kam es in der Zeit von 12:40 Uhr bis 16:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz im Steinburgsgang. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte ersten Erkenntnissen zufolge beim Ein-/Ausparken einen dort geparkten Pkw Mercedes am rechten Heck. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle, weshalb die Polizei in Leer Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme bittet.

BAB 28/ Brinkum - Verkehrsunfallflucht

Am 19.04.2021 kam es in der Zeit von 22:25 Uhr bis 22:55 Uhr auf der BAB 28/Fahrtrichtung Leer in Höhe Brinkum zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug nach bisherigen Erkenntnissen den Überholfahrstreifen befuhr und nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei wurden sechs Elemente der Mittelschutzplanke beschädigt. Zudem wurde die dortige Berme aufgewühlt und somit Erdreich auf die Fahrbahn verbracht. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei in Leer in Verbindung zu setzen

Emden - Sachbeschädigung/ Beleidigung

Am 20.04.2021 wurde der Polizei Emden gegen 01:09 Uhr ein unverschlossener Pkw vor einem Autohaus in der Petkumer Straße gemeldet. Der Mitteiler gab an, bei dem unverschlossenen Pkw die Warnblinkanlage einzuschalten, damit die Einsatzkräfte ihn finden könnten. Vor Ort trafen die eingesetzten Beamten der Polizei Emden auf einen 25-jährigen Emder, welcher vor dem Fahrzeug sitzend wartete. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass der betroffene Pkw nicht nur unverschlossen, sondern auch beschädigt worden war. Der innere Rückspiegel war abgerissen worden, ebenfalls war der Aschenbecher aus der Mittelkonsole entwendet worden. Auch der wurde der Tankdeckel des Fahrzeuges abgebrochen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass sich die vermissten Gegenstände im mitgeführten Rucksack des Mitteilers befanden, welcher auf Nachfrage angab, den Tankdeckel abgerissen zu haben. Im Verlauf der weiteren Befragung zeigte der 25-jährige Mann unvermittelt den verbotenen Gruß einer verfassungswidrigen Organisation und beleidigte die eingesetzten Beamten in ebendieser Form. Eine durchgeführte Überprüfung auf Alkoholkonsum ergab einen Wert von 1,36 Promille. Der Emder muss sich nun in zwei Strafverfahren verantworten.

Borkum - Sachbeschädigung

In der Zeit vom 19.04.2021,16:10 Uhr bis zum 20.04.2021,09:15 Uhr wurde durch unbekannte Täter die Scheibe einer Strandbude an der Bürgermeister-Kieviet-Promenade mittels eines Steinwurfes zerstört. Durch die Tat entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei auf Borkum in Verbindung zu setzen.

