Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden für den 18.04.2021

++ Spendenbetrug: Zeugen gesucht ++ Verkehrsunfallflucht ++ Fahren unter Drogeneinfluss (3) ++ Raub auf Tankstelle ++

Spendenbetrug: Zeugen gesucht

Leer/ Rhauderfehn - Am Samstagvormittag gegen 09:00 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis auf einen vermeintlichen Spendensammler beim Aldi-Markt in der Rhauderwieke in Rhauderfehn. Das Verhalten des Mannes gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern kam einer Hinweisgeberin verdächtig vor, sodass sie die Polizei informierte. Der Mann hatte die dortige Örtlichkeit bereits verlassen, ehe die Polizei vor Ort erscheinen konnte. Gegen 11:00 Uhr teilte eine aufmerksame Frau einen ähnlichen Sachverhalt im Aldi-Markt im Osseweg in Leer mit. In diesem Fall soll ein Mann im Einkaufsmarkt einen Kunden angesprochen und unter Vorlage einer Unterschriftenliste um vermeintliche Spenden gebeten haben. Im gleichen Zuge soll der Mann versucht haben, dem Kunden das mitgeführte Portemonnaie aus der Tasche zu entwenden. Die aufmerksame Frau sprach den Verdächtigen auf den Vorgang an und informierte die Polizei, die den Verdächtigen auf seiner Flucht stoppen konnte. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 25-Jährigen, der in Moormerland wohnhaft ist. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Mann keine Spenden für eine gemeinnützige Organisation sammelte, so wie er es gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern vortäuschte, sondern in betrügerischer, eigennütziger Absicht handelte. Eine dreistellige Bargeldsumme, die womöglich aus den vermeintlichen Spenden herrührte, konnten die Beamten beschlagnahmen bzw. vorläufig einziehen. Aufgrund der Personenbeschreibung liegt der Verdacht vor, dass es sich in Rhauderfehn und in Leer um dieselbe Person gehandelt hat. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten. Es werden insbesondere Personen gesucht, die von dem Verdächtigen angesprochen wurden oder diesem Bargeld ausgehändigt haben. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass Bürgerinnen und Bürger sich vor einer Spende ausführlich über den Spendenzweck und die Spendenorganisation informieren sollten. Im Zweifel sollte auf eine Spende vor Ort verzichtet werden. Eine Spende an die Organisation oder den Verein ist in der Regel auch im Nachhinein möglich, nachdem man ausreichende Informationen eingeholt hat.

Verkehrsunfallflucht

Leer - Am Samstag um 19:10 Uhr kam es in der Straße "An der Emsbrücke" in Höhe Hausnummer 9 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten PKW der Marke Volvo und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Fahren unter Drogeneinfluss (3)

Emden - Am Samstag um 16:10 Uhr konnten Beamte der Polizei Emden einen 23-jährigen Mann aus Emden kontrollieren, der mit seinem PKW die Petkumer Straße befuhr und dabei nicht ordnungsgemäß angeschnallt war. Im Zuge der Kontrolle konnte weiterhin festgestellt werden, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand; ein Drogenvortest reagierte positiv. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Weener - Am Samstag um 22:20 Uhr kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Leer einen 21-jährigen PKW-Führer in der Straße "Tillvenne" in Weener. In dieser Kontrolle konnten Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung festgestellt werden, die durch einen Drogenvortest bestätigt wurden. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Emden - Am Sonntag um 02:30 Uhr wurde durch die Polizei Emden ein PKW in der Großen Straße in Emden angehalten, dessen 23-jähriger Fahrer aus Emden unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand; ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Raub auf Tankstelle

Leer - Am Sonntag um 01:29 Uhr wurde eine Tankstelle in der Petkumer Straße in Emden ausgeraubt. Eine männliche Person betrat maskiert den Innenraum der Tankstelle und forderte von der Angestellten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Der Täter konnte Bargeld in einem niedrigen, vierstelligen Bereich sowie Tabakwaren erbeuten. Anschließend flüchtete der Täter fußläufig in Richtung Bentinksweg. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Streifenwagen verschiedener Dienststellen verlief negativ. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

