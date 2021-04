Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung vom 17.04.2021

PI Leer / Emden (ots)

++ Körperverletzung ++ Fahrten unter Drogeneinfluss ++ Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden ++ Sachbeschädigung ++

Körperverletzung - ZEUGEN gesucht

Emden - Am Freitag, 16.04.2021, 15.50 Uhr, wurde ein 30-jähriger Emder beim Spazierengehen von drei Jugendlichen (einem Mädchen und zwei Jungen) angesprochen und unerwartet von einem der Jungen an den Hals geschlagen. Danach sind die Personen geflüchtet. Das Opfer wurde leicht am Hals verletzt. Das ca. 16 Jahre alte Mädchen soll eine schwarze Jogginghose und ein Cap mit einem Krokodil-Abzeichen getragen haben. Der Täter soll ebenfalls ca. 16 Jahre alt sein. Größe: ca. 180 cm. Er soll schlank sein und eine beige Jacke getragen haben. Der zweite Junge konnte nicht beschrieben werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Fahrten unter Drogeneinfluss

Am Freitag haben die Beamten im Bereich der PI Leer / Emden diverse Fahrten unter Betäubungsmitteln feststellen müssen. In allen Fällen wurden Blutentnahmen angeordnet, die Weiterfahrten untersagt und dementsprechende Verfahren eingeleitet.

Weener - Gegen 12:00 Uhr wurde ein 38-jähriger Weeneraner in seinem Pkw in der Straße 'Zur Mühle' kontrolliert. Ein Test ergab eine Beeinflussung durch Kokain. Weiterhin wurde festgestellt, dass er keinen Führerschein hat.

Emden - Gegen 16:00 Uhr befuhr ein 23-jähriger aus Emden mit seinem VW Golf die Jungfernbrückstr. und wurde kontrolliert. Auch dieser stand unter dem Einfluss von Kokain.

Leer - Im Schlehenweg konnte gegen 17:00 Uhr ein 28-jähriger aus Barßel festgestellt werden, der mit seinem Pkw unterwegs war, obwohl er unter dem Einfluss von Cannabis gewesen ist.

Bunde - Fast zeitgleich um 17:00 Uhr wurde ein 26-jähriger Niederländer in der Neuschanzer Str. überprüft. Der aus Winschoten stammende Mann hatte tags zuvor u.a. Marihuana konsumiert und reagierte positiv auf die durchgeführten Tests.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden - ZEUGEN gesucht

Emden - Am Freitag streifte ein unbekannter älterer Mann um 18:00 Uhr mit seinem bislang unbekannten Fahrzeug beim Ausparken auf dem Gelände eines Getränkemarktes in der Ubierstraße einen dort parkend abgestellten schwarzen VW Bulli. Der hintere rechte Kotflügel des VW wurde dadurch eingedellt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

Sachbeschädigung - ZEUGEN gesucht

Moormerland - In der Zeit von Donnerstag, 08:00 bis Freitag, 08:00 Uhr haben unbekannte Täter die Eingangstür des Schöpfwerkes in der Schmiedestr. beschädigt. Hierdurch ist ein Schaden von ca. 300 Euro entstanden.

