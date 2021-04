Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Vom Smartphone angeleuchtet - zu schnell gefahren - zu dicht aufgefahren

Rheinhessen (ots)

Am 10.4.2021 führten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim erneute Kontrollen mit einem Zivilfahrzeug durch. Gleich mehrere Fahrer von KFZ müssen nun mit Bußgeldern rechnen. Zuerst fiel ein 50-jähriger Fahrer eines Sattelzuges auf, der gegen 15:15 Uhr auf der A 61 bei Gundheim das bestehende Überholverbot für LKW nicht beachtete. Bei der folgenden Kontrolle räumte er den Verstoß ein. Da er aus dem Ausland stammte, wurde eine Sicherheitsleistung über die Höhe des zu erwartenden Bußgeldes erhoben. In gleich zwei Fällen unterschritt gegen 15:35 Uhr ein 32-jähriger Mann mit seinem PKW auf der A 61 zwischen dem Parkplatz Wiesbach bei Armsheim und der Anschlussstelle Bad Kreuznach den erforderlichen Sicherheitsabstand zu vorausfahrenden Kraftfahrzeugen so stark, dass ihm nunmehr Bußgeldanzeigen und Punkte in Flensburg drohen. Bei Waldalgesheim Uhr wurde gegen 16:31 Uhr ein 41-jähriger PKW-Fahrer festgestellt, der bei der dort zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h mit über 161 km/h unterwegs war. Gegen 16:37 Uhr stellte die Streife bei Dorsheim einen 59-Jährigen mit seinem PKW fest der um fast 24 km/h zu schnell war. Deutlich von seinem Smartphone angeleuchtet wurde ein 41-jähriger PKW-Fahrer, der den Beamten gegen 21:10 Uhr auf der A 61 bei Zotzenheim in der Dunkelheit auffiel. Er hielt dieses vor sich auf dem Lenkrad in den Händen. Auch ihm droht ein Bußgeld.

