Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Sachbeschädigungen in der Innenstadt - Unbekannte setzen Papiercontainer in Brand +++

Oldenburg (ots)

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in der Oldenburger Innenstadt eingesetzt. Zeugen hatten im Zeitraum zwischen 1 und 2.30 Uhr mehrere brennende Papiertonnen gemeldet.

Der erste Hinweise erreichte die Leitstelle gegen 1 Uhr aus der Heiligengeiststraße. Hier hatte ein unbekannter Täter offenbar zwei Papiercontainer aus Kunststoff in Brand gesetzt. Etwa eine Stunde später wurde in der Achternstraße ein weiterer Brand gemeldet, bei der eine Papiertonne beschädigt wurde. Schließlich kam es gegen 2.20 Uhr zu einem dritten Einsatz. In der Heiligengeiststraße stand diesmal eine weitere Papiertonne in Flammen.

Die Brände wurden von der Feuerwehr gelöscht; die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Falle des ersten Brandes war einem Zeugen eine Personengruppe auffallen; ein männlicher Täter aus dieser Gruppe soll mit einem Feuerzeug in einem der dort abgestellten Container Papier angezündet haben.

Bei der Gruppe soll es sich dem Zeugen zufolge um drei Männer und eine Frau gehandelt haben. Die Frau habe einen mittelgroßen Hund mit braunweißem längeren Fell bei sich gehabt. Der unbekannte Täter soll etwa 20 bis 25 Jahre alt gewesen und eine weiße Jacke getragen haben.

Hinweise weiterer Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen. (574409)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell