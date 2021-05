Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Nachthemd fängt in Backofen Feuer

Lingen (ots)

Am Donnerstagabend ist eine 76-jährige Frau bei dem Versuch ihr Nachthemd aufzuwärmen verletzt worden. Sie legte das Kleidungsstück gegen 20.30 Uhr in den Backofen und schaltete diesen ein. Das Hemd geriet in Brand und sorgte für eine starke Rauchentwicklung. Ein Spaziergänger wurde in der Sändkerstraße auf den Qualm aufmerksam und alarmierte die Rettungskräfte. Im Anschluss unterstützte er die Seniorin beim Löschen des Feuers und brachte sie ins Freie. Die Frau wurde mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

