Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Körperverletzung mit Messer in Rostock

Rostock (ots)

Am 27.03.2021 kam es gegen 2:00 Uhr morgens in Rostock Dierkow zu einer Messerstecherei zwischen zwei Brüdern. Diese hatten zuvor mit zwei Bekannten zusammengesessen und Alkohol konsumiert, als es plötzlich zu einem Streitgespräch zwischen den Geschwistern kam. Im Zuge der Auseinandersetzung griff der 33jährige Beschuldigte zu einem Messer und stach zweimal auf seinen 27jährigen Bruder ein. Dieser konnte in Begleitung der beiden Zeugen die Wohnung über den Balkon verlassen. Mit einem Rettungswagen wurde er ins Südstadtklinikum verbracht, wo er medizinisch versorgt wurde. Der Geschädigte erlitt keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Der Beschuldigte konnte durch die Polizei aufgegriffen und in Gewahrsam genommen werden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. Soweit nicht anders erwähnt, handelt es sich bei allen Personen um deutsche Staatsangehörige. Kerstin Studer Polizeikommissarin Einsatzleitstelle Rostock

