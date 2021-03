Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung im Bereich Rostock

Rostock (ots)

Das seit dem 26.03.2021 in Rostock vermisst gemeldete 15jährige Mädchen ist wohlbehalten zu ihrer Wohnanschrift zurückgekehrt. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung und bei den Medien für die Mithilfe im Rahmen der Suche nach der Jugendlichen. Es wird um Löschung aller in diesem Zusammenhang in anderen Medien verbreiteten Meldungen - insbesondere des veröffentlichten Bildmaterials - gebeten. Kerstin Studer Polizeikommissarin Einsatzleitstelle

