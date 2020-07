Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Carlsberg (ots)

Am Freitag, den 24.07.2020, wurde, nach eingegangener telefonischer Mitteilung eines Unbeteiligten, gegen 03:52 Uhr in der Hintergasse in Carlsberg ein im Graben stehender, verunfallter, Pkw vorgefunden. Bei dem Pkw befanden sich zehn, teilweise alkoholisierte, Personen aus Baden-Württemberg im Alter zwischen 17 und 32 Jahren. Zunächst war die Fahrereigenschaft ungeklärt. Ermittlungen und Zeugenbefragungen ergaben dann jedoch, dass ein 19-jähriger Mannheimer trotz alkoholisiertem Zustands in seinen Pkw gestiegen war und diesen umparken wollte. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab 1,02 Promille gegen 04:16 Uhr. Dem 19-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Zudem wurde eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses Alkoholischer Getränke gegen ihn eingeleitet. Verletzt wurde durch den Unfall glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3000EUR geschätzt.

