Polizei Essen

POL-E: Essen: Audi angezündet - Polizei sucht mit Hubschrauber nach Brandstifter

Essen (ots)

45357 E.-Dellwig: Am Freitagmorgen, 6. September, hat ein Unbekannter einen in der Wertstraße geparkten Audi angezündet. Gegen 1.10 Uhr hörten Anwohner einen lauten Knall und sahen, dass der Audi in Flammen stand. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Durch die Hitze wurde ein weiteres, hinter dem Audi geparktes Auto beschädigt. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem Täter ein, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde. Leider konnte der Brandstifter dabei nicht gefunden werden. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Als Zeuge kommt vor allem ein Zeitungsbote in Betracht, der zur Tatzeit in der Nähe unterwegs gewesen sein soll. Er und andere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei zu melden. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell