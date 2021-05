Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Motorradfahrer auf Autobahn schwer verletzt

Emsbüren (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es auf der A31 in Höhe Emsbüren zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Motorradfahrer aus Duisburg wurde dabei schwer verletzt. Er war gegen kurz vor 15 Uhr mit seiner Maschine in Richtung Emden unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er auf ein vor ihm fahrendes Auto-Anhänger-Gespann auf, stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell