Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau - Exhibitionist mit weißen Jogginganzug - Tatverdächtiger ermittelt

Fürstenau (ots)

Am Wingerberg zeigte sich am Nachmittag des 20.02.2021 ein Mann zwei Spaziergängerinnen in exhibitionistischer Weise, woraufhin die beiden Frauen die Polizei alarmierten. Nach einem anschließenden Zeugenaufruf gingen bei der Bersenbrücker Polizei mehrere Hinweise ein. Im Zuge der weiteren Maßnahmen stießen die Beamten auf einen 39 Jahre alten Mann aus Fürstenau, gegen den sich nun die weiteren Ermittlungen richten.

