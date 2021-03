Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Verkehrsunfallflucht in der Limberger Straße

Osnabrück (ots)

Ein unbekannter Autofahrer, der vermutlich mit einem blauen VW Polo unterwegs war, beschädigte am Donnerstagmorgen in der Limberger Straße einen Opel Meriva und flüchtete, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der oder die Flüchtige stieß gegen 09.40 Uhr beim Ausparken gegen den grauen Minivan und verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, aber auch den Unfallverursacher, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2215 zu melden.

