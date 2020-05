POL-LDK: - Nach Belästigung und Widerstand Festnahme - Einbrüche - Drogenfahrt - Kennzeichen gestohlen - Unfallfluchten in Eibelshausen, Dillenburg, Herborn und Bischoffen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Haiger: Einbruch in Spedition scheitert -

Eine Spedition in der Rodenbacher Straße rückte am Wochenende in den Fokus unbekannter Diebe. Die Täter hatten es offensichtlich auf Wertsachen aus dem Bürogebäude und einer Lagerhalle abgesehen. Zwischen Freitagabend (22.05.2020) und Montagmorgen (25.05.2020) hebelten sie an verschiedenen Türen, schafften es aber nicht gewaltsam einzudringen. Zurück blieb ein Einbruchschaden von rund 1.500 Euro. Hinweise zu den Dieben oder zu Personen und Fahrzeugen, die am Wochenende auf dem Gelände auffielen, nehmen die Ermittler der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg: Mit THC im Blut unterwegs -

Mit einer Blutentenahme endete gestern Morgen (25.05.2020) die Drogenfahrt eines Mini-Fahrers. Gegen 09.30 Uhr stoppten Dillenburger Polizisten den 46-jährigen Eschenburger am Steuer seines Wagens. Er stimmte einem Drogenschnelltest zu, der ihm die Einnahme von THC nachwies. Zudem stellten die Ordnungshüter fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es folgte eine Blutentnahme auf der Wache. Die Polizisten ermitteln wegen der Drogenfahrt sowie wegen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis.

Dillenburg - A45: Baustellencontainer aufgebrochen -

Auf Beute aus einem Baucontainer einer Autobahnbaustelle auf der A45 hatten es Diebe am Wochenende abgesehen. Am Samstagnachmittag (23.05.2020) verschlossen die Arbeiter den Container gegen 16.00 Uhr in Höhe der Autobahnbrücke "Marbachtal" und brachen ins Wochenende auf. Als sie am Montag (25.05.2020), gegen 07.00 Uhr zurückkehrten stellten sie fest, dass Unbekannte diesen gewaltsam geöffnet hatten. Den Dieben fielen Werkzeuge im Wert von rund 2.500 Euro in die Hände. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Autoknacker unterwegs -

Nach dem Aufbruch eines Kleinbusses in der Burger Hauptstraße, bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Der weiße Fiat parkte im Zeitraum vom 08.05.2020 bis zum 13.05.2020 vor der Hausnummer 41. Die Diebe knackten das Schloss der Hecktür und griffen sich von der Ladefläche drei Gesangsmikrofone mit einem gelben Kunststoffkoffer, ein Werkzeugkoffer sowie zwei Paar Lederhandschuhe im Gesamtwert von rund 300 Euro. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Schöffengrund-Schwalbach: Kennzeichen weg -

Im Steuterweg ließen Diebe das Kennzeichen eines Werbeanhängers mitgehen. Das Gefährt parkte zwischen dem 25.02.2020 und dem gestrigen Montag (25.05.2020) in Höhe der Hausnummer 21. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Nummernschildes "LDK-RM 79" nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar: Auf Belästigung und Widerstand folgt Festnahme -

Mit Pfefferspray und Handschellen mussten Wetzlarer Polizisten gestern einen 26-Jährigen bändigen, der mehrfach einen Polizeieinsatz gestört und anschließend die Ordnungshüter angegriffen hatte.

Gegen 19.30 Uhr alarmierte der Sicherheitsdienst des Forums die Wetzlarer Ordnunghsüter. Ein Mann habe eine Frau mit einer Flasche bedroht und konnte von den Mitarbeitern überwältigt werden. Eine Streife traf kurz darauf am Forumsvorplatz an, die Sicherheitskräfte hielten den Mann am Boden in Schach. Die Streife legte dem 30-jährigen Pakistani Handschellen an. Währenddessen störte ein zweiter Mann, der offensichtlich mit dem Festgenommenen bekannt war, die beiden Polizisten. Er unterschritt ständig den Abstand zu den Ordnungshütern und hielt auch keine Distanz, als er mehrfach durch diese dazu aufgefordert wurde. Zudem beleidigte er die Polizisten. Der mit einer Body-Cam ausgestattete Kollege startete daraufhin die Aufnahme des weiteren Geschehens. Da er auf keinerlei Ansprachen und Aufforderungen reagierte, ging ein Kollege auf ihn zu. Daraufhin schleuderte er eine mit Dosenbier gefüllte Stofftasche in Richtung des Polizisten. Der wiederum wehrte den Angriff ab und brachte den Angreifer zu Boden. Bei dem Versuch die Handfesseln anzulegen wandte sich der 26-jährige Somalier derart, dass der zweite Kollege zu Hilfe kam. Erst nach einem Sprühstrahl aus dem Pfefferspray konnte der Angreifer überwältigt werden.

Beide in Wetzlar lebenden Männer mussten mit auf die Wache. Da der Somalier offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand und einen Alkoholtest verweigerte, ordnete eine Bereitschaftsstaatsanwältin eine Blutentnahme an. Zudem besteht der Verdacht, dass er zuvor Drogen konsumiert hatte. Der Alkoholtest des Pakistani erbrachte einen Wert von 1,7 Promille. Die Männer verbrachten die Nacht in der Ausnüchterungszelle und wurden heute Morgen wieder entlassen.

Unfallfluchten:

Eschenburg-Eibelshausen: Kind prallt gegen Pkw und radelt davon -

Die Dillenburger Polizei bittet nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Edeka-Parkplatz in der Laaspher Straße um Mithilfe. Am Samstag (23.05.2020), gegen 12.32 Uhr parkte dort eine BMW Fahrerin rückwärts aus. Als der schwarze 1er stand, kam ein Kind über den Parkplatz angeradelt. Offensichtlich schaffte es das Kind nicht mehr das Rad abzubremsen und prallte in die Fahrerseite des BMW. Nach dem Aufprall fuhr das Kind davon. Nach Einschätzung der BMW-Fahrerin war das Kind zwischen neun und 12 Jahre alt, etwa 110 bis 120 cm groß und schlank. Hatte blonde längere Haare, trug dunkle Jeans, einen hellen Rucksack und einen roten Fahrradhelm. Über das Geschlecht des Kindes kann sie keine Angaben machen. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Kollision des Kindes mit dem schwarzen BMW auf dem EDEKA-Parkplatz beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Kindes machen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Beim Vorbeifahren touchiert -

Einen Schaden von rund 600 Euro ließ ein flüchtiger Unfallfahrer an einem in der Moritzstraße geparkten SUV zurück. Der schwarze Kia "Sportage" stand zwischen dem 15.05.2020 (Freitag), gegen 00.00 Uhr und dem 21.05.2020 (Donnerstag), gegen 14.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 1. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Unfallfahrer in Richtung Konrad-Adenauer-Straße fuhr und die vordere Stoßstange touchierte. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Flucht im Rosenwäldchen -

Am zurückliegenden Wochenende beschädigte ein Unbekannter einen in der Straße "Rosenwäldchen" geparkten Audi. Vermutlich beim Vorbeifahren prallte der flüchtige Unfallfahrer gegen den vorderen Kotflügel auf der Fahrerseite des braunen A3 Cabriolets. Zeugen, die den Zusammenstoß zwischen Freitag (22.05.2020), gegen 17.00 Uhr und Samstag (23.03.2020), gegen 16.30 Uhr beobachteten oder sonst Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Bischoffen: Audi TT gerammt -

Auf einen Schaden von rund 1.500 Euro wird der Besitzer eines Audi sitzen bleiben, sollte der flüchtige Unfallfahrer nicht ermittelt werden, der seinen schwarzen TT beschädigte. Der Zweisitzer parkte in der Nacht von Samstag (23.05.2020) auf Sonntag (24.05.2020) in der Limbergstraße, in Höhe der Hausnummer 3. Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

