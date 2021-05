Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Auto am Möllersee zerkratzt

Meppen (ots)

Am Donnerstagvormittag ist es am Möllersee zu einer Sachbeschädigung gekommen. Unbekannte Täter zerkratzten den Lack eines dort geparkten blauen VW Touran in erheblichem Maße. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

