POL-KS: Sturz von Fahrradfahrerin stellt sich als Unfallflucht heraus: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Der Sturz einer 53-jährigen Radfahrerin am 31. März in der Kasseler Straße in Vellmar, der für die Frau einen Armbruch und eine Operation zur Folge hatte, stellte sich nun im weiteren Verlauf der Ermittlungen als Unfallflucht heraus. Offenbar war eine entgegenkommende Fahrradfahrerin dem Unfallopfer auf dem in beide Richtungen befahrbaren Radweg so nah gekommen, dass die 53-Jährige ausgewichen und dabei gestürzt war. Die Kasseler Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannte Radfahrerin geben können.

Wie die aufnehmenden Polizisten des Reviers Nord berichten, waren sie an dem Mittwochnachmittag gegen 17:30 Uhr bei einer Streifenfahrt auf die gestürzte Radfahrerin in der Kasseler Straße, nahe der Wiesenstraße, aufmerksam geworden. Da sie über Schmerzen klagte, forderten die Beamten einen Rettungswagen an, der die Frau zur Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Dort musste sie nach der Operation des erlittenen Armbruchs stationär aufgenommen werden. Wie sich nun erst im Verlauf der weiteren Ermittlungen und nach Angaben der 53-jährigen Frau aus Kassel herausstellte, soll eine entgegenkommende Fahrradfahrerin für den Sturz verantwortlich gewesen sein. Das Unfallopfer aus Kassel war an dem Nachmittag von der Kasseler Nordstadt kommend auf dem Radweg in Richtung Bahnhof Niedervellmar unterwegs. Zu einem Zusammenstoß mit der entgegenkommenden Radfahrerin war es nicht gekommen, allerdings touchierte die 53-Jährige beim Ausweichmanöver mit ihrem Lenker einen Busch und kam dann zu Fall. Es soll sich bei der unbekannten Radfahrerin um eine 60 bis 70 Jahre alte und schlanke Frau gehandelt haben, die etwa 1,65 Meter groß war und lange braune/ rötliche Haare hatte.

Zeugen, die den mit dem Fall betrauten Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise zu dem Unfall geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

