Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 8.000 Euro Schaden bei Unfallflucht im Kinderwiesenweg: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wolfsanger/Hasenhecke:

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen eines Unfalls, der sich im Verlauf der vergangenen Woche im Kasseler Kinderwiesenweg, Ecke Grenzweg, ereignete. Eine 40-Jährige aus Kassel hatte ihren silbernen VW Passat dort am Montagmorgen auf dem Parkstreifen neben der Straße abgestellt und den Pkw in den folgenden Tagen nicht genutzt. Am Samstagmorgen entdeckte sie den erheblichen Unfallschaden an der gesamten linken Fahrzeugseite, die der Straße zugewandt war. Vom Verursacher des Schadens in Höhe von rund 8.000 Euro fehlte jedoch jede Spur.

Wer den Unfall möglicherweise beobachtet hat oder den Beamten der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben kann, meldet sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell