POL-OL: +++ Schäden an der neuen Haarenbrücke - Polizei ermittelt wegen Unfallflucht +++

Oldenburg (ots)

Die erst im letzten Jahr freigegebene Geh- und Radwegbrücke über die Haaren zwischen Ofener Straße und Haarenufer ist offenbar bei einem Verkehrsunfall erheblich beschädigt worden. Der Unfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden.

Der Schaden wurde bereits am 17. Mai 2021 festgestellt und jetzt der Polizei gemeldet. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war der Fahrer oder die Fahrerin eines mutmaßlich grünen Fahrzeugs beim Rangieren gegen das Bückengeländer an der südlich gelegenen Seite der Brücke geraten, wodurch schließlich mehrere Risse an einem der Betonfundamente entstanden. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 5000 Euro.

Ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung hat der Polizei mitgeteilt, dass die Brücke weiter benutzt werden kann.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell