Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kunden greifen in Supermarkt-Kasse

Lüdenscheid (ots)

Zu zweit schafften es zwei Männer, den Kassierer eines Supermarktes Unterm Freihof so zu verwirren, dass sie in die Kasse greifen und 200 Euro herausnehmen konnten. Am 7. August täuschten die beiden Unbekannten in dem Supermarkt einen Einkauf vor. Als der Kassierer die Kasse öffnete, fragten die Unbekannten den Mitarbeiter, ob er sechs Einhundert-Euro-Scheine wechseln könne. Das verneinte der Kassierer. Bei all dem Hin und Her schaffte es einer der Täter, unbemerkt in die Kasse zu greifen und Geld herauszuziehen. Der Vorgang war mit Hilfe der Überwachungskameras nachzuvollziehen.

Nachdem alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, die Tatverdächtigen zu finden, hat das Amtsgericht eine Öffentlichkeits-Fahndung mit Hilfe von Fotos angeordnet. Die unverpixelten Fotos sind zu finden unter https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/luedenscheid-bandendiebstahl .

Die Polizei fragt: Wer kennt einen oder beide Tatverdächtigen? Jede Polizei-Dienststelle nimmt Hinweise entgegen.

