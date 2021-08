Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Essen auf dem Herd vergessen

Lingen (ots)

Am Mittwoch wurden Feuerwehr und Polizei gegen 8.45 Uhr zu einem Einsatz an der Straße Hermann-Gilles-Platz in Lingen alarmiert. Eine Anwohnerin eines Mehrparteienhauses hatte Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen, sodass es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Zu einem offenen Feuer kam es jedoch nicht, auch ein Schaden am Gebäude blieb aus. Die Anwohnerin wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert.

