Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bundesautobahn A 81, Engen - Autobahnkreuz Hegau - Singen) Einsetzender Starkregen führt zu mehreren Unfällen auf der Autobahn (15.07.2021)

Bundesautobahn A 81, Engen - Autobahnkreuz Hegau - Singen (ots)

Einsetzender Starkregen hat am Donnerstagabend zwischen den Autobahnanschlussstellen Engen und Singen zu vier Verkehrsunfällen mit teils heftigen Sachschäden und einer leicht verletzten Person geführt. Bereits gegen 17.15 Uhr überholte ein 39-Jähriger mit einem 2er BMW trotz Starkregens zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und der Anschlussstelle Engen andere Fahrzeuge auf der linken Spur, geriet dabei ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzabtrennung. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste von den eintreffenden Rettungskräften versorgt werden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport des BMWs, an welchem rund 8.000 Euro Sachschaden entstand. Auch ein Dienstfahrzeug der Polizei blieb nicht verschont. Der Dienstwagen geriet gegen 17.40 Uhr auf der Fahrt von der Anschlussstelle Singen in Richtung Autobahnkreuz Hegau bei Starkregen ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanken. Rund 15.000 Euro Schaden waren das Resultat dieses Unfalls. Personen kamen nicht zu Schaden. Kurz hintereinander, zwischen 19.30 Uhr und 19.40 Uhr, verloren ein Polo-Fahrer zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und der Anschlussstelle Engen auf der Fahrt Richtung Stuttgart sowie ein Fahrer eines Audis des Typs Q7 in entgegengesetzter Fahrtrichtung kurz vor der Anschlussstelle Engen die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. Auch diese Wagen krachten bei Starkregen in die Schutzplanken und wurden beim Unfall mit rund 9.000 Euro am Polo und etwa 15.000 Euro am Audi stark beschädigt. Bei diesen beiden Unfällen kamen die Fahrzeuginsassen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell