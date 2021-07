Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Moped prallt auf Auto (16.07.2021)

Dauchingen (ots)

Ein 16-jähriger Mopedfahrer ist am Freitag auf der Niedereschacher Straße in Dauchingen auf ein Auto aufgefahren. Ein 53-jähriger Autofahrer fuhr ortseinwärts. Er wollte nach links in die Deißlinger Straße abbiegen und hielt an. Ein dahinterfahrender Zweiradfahrer mit einer KTM 125 reagierte zu spät und fuhr auf das Heck des Autos auf. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von insgesamt rund 3.500 Euro.

