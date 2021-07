Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen am Hochrhein, Lkr. Konstanz) Pedelec-Fahrer bei Sturz schwer verletzt (16.07.2021)

Gailingen am Hochrhein, Lkr. Konstanz (ots)

Bei einem alleinbeteiligten Sturz hat sich ein 65-jähriger Pedelec-Fahrer am Freitagmorgen auf der Rheinstraße (Landesstraße 190) schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war gegen 08.30 Uhr zusammen mit seiner ebenfalls auf einem Pedelec fahrenden Ehefrau von der Ortsmitte Gailingen kommend auf der Rheinstraße in Richtung Rhein unterwegs. Während der Fahrt drehte sich der 65-Jährige auf dem Rad, um nach seiner hinter ihm fahrenden Frau zu sehen. Hierbei verlor der Mann das Gleichgewicht und stürzte mit dem Rad auf die Fahrbahn. Bei dem Sturz zog sich der Biker nach ersten Erkenntnissen eine Oberschenkelfraktur zu und musste von den eintreffenden Rettungskräften zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

