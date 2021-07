Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Seitingen-Oberflacht /Lkr. TUT) - Unfallflucht mit 1.500 Euro Schaden - ZEUGEN?

Seitingen-Oberflacht /Lkr. TUT (ots)

Donnerstag hat sich in Seitingen-Oberflacht in der Karpfenstraße eine Unfallflucht ereignet. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer beschädigte zwischen 8 und 16 Uhr einen BMW X1, der auf einem Firmengelände in der Karpfenstraße 20 abgestellt war. Beim Tatfahrzeug dürfte es sich um einen hellen Lkw handeln. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro

Hinweise zum Unfall nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter 07461/941-01 entgegen.

