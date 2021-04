Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Polizei kontrolliert Gurtmuffel ++ Unfallfahrer flüchtet

Wetzlar-Hermannstein: Polizei kontrolliert Gurtmuffel

Insgesamt 55 Fahrzeuge und 73 Personen kontrollierten Wetzlarer Polizisten, unterstützt von Ordnungspolizisten der Stadt Wetzlar, am Mittwoch (28.04.2021). Die Ordnungshüter hielten die Fahrzeuge zwischen 08:45 Uhr und 15:00 Uhr in der Hermannsteiner Straße an. 23 Fahrer konnten die Hände nicht von ihrem Mobiltelefon lassen, 13 waren nicht angegurtet. In vier Fällen war die Ladung auf den Fahrzeugen nicht richtig gesichert. Die Mängel konnten jedoch vor Ort durch Sicherung und Umladung behoben werden. Zudem stellten die Beamten drei Verstöße gegen die Corona-Verordnung fest. In den Autos saßen Personen aus mehr als zwei Haushalten.

Braunfels- Unfallfahrer flüchtet

Eine 19-Jährige Mercedes-Fahrerin fuhr am Dienstag (27.04.2021) um 09:59 Uhr auf der Kreisstraße 372 aus Richtung Altenkirchen kommend in Richtung zur Bundesstraße 456. Plötzlich wurde der graue Mercedes A 160 von einem Unbekannten überholt. Die Außenspiegel der beiden Autos berühren sich während des Überholvorgangs. Der Spiegel des A 160 wurde beschädigt. Die Reparatur des Schadens wird rund 250 Euro kosten. Der Unfallfahrer flüchtete von der Unfallstelle. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem schwarzen Fahrzeug, vermutlich eine Limousine. Der Unfallfahrer trug offenbar kurze Haare und fuhr auf die Bundesstraße 456 in Richtung Weilburg. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

