POL-LDK: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Wetzlar und der Polizeidirektion Lahn-Dill Dillenburg-Niederscheld: versuchtes Tötungsdelikt

Dillenburg (ots)

Am Dienstagabend (27.04.2021), gegen 20:45 Uhr gerieten ein 44-Jähriger und ein 31-Jähriger aus bislang nicht bekannten Gründen in der Asylunterkunft "Am Rotenbeutel", in der beide Männer wohnen, in eine heftige Auseinandersetzung.

Im Verlauf des Streits stach der 44-jährige Asylsuchende aus Afghanistan offenbar mehrfach mit einem Messer auf den 31-jährigen Asylsuchenden aus Pakistan ein.

Der 31-Jährige wurde erheblich verletzt.

Rettungskräfte brachten ihn in ein umliegendes Krankenhaus.

Polizisten nahmen den 44-jährigen Afghanen noch am Tatort fest.

Der festgenommene 44-jährige Asylbewerber wurde gestern Nachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wetzlar einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Weitere Auskünfte behält sich die Staatsanwaltschaft in Wetzlar unter Tel.: (06441) 44776-0 vor.

Dr. Heiko Heppe, Staatsanwalt

Kerstin Müller, Polizeihauptkommissarin

