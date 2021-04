Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Polizei sucht Zeugen ++ in Sportheim eingebrochen ++ ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Dillenburg (ots)

Greifenstein-Odersberg: Unfall / Polizei sucht Zeugen

Bereits am 01.04.2021 kam es auf der Landesstraße 3044 zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 19-jährige Dacia-Fahrerin leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass die aus Mengerskirchen stammende Frau mit ihrem blauen Dacia Sandero von Driedorf in Richtung Odersberg fuhr. Gegen 14:30 Uhr geriet sie in einer Linkskurve ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Ein Rettungswagen brachte die 19-Jährige leichtverletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird mit 5.000 Euro beziffert. In diesem Zusammenhang sucht die Herborner Polizei nach einem Kleinwagen, eventuell Peugeot 206, dessen Fahrer den Unfall beobachtet haben müsste. Weiterhin wird ein dunkles Motorrad gesucht, das zum Unfallzeitpunkt auf der Landesstraße 3044 fuhr. Der Fahrer war dunkel gekleidet. Er trug eine orange Sicherheitsweste und einen schwarzen Helm. Wer kann Hinweise zu dem Kleinwagen, dem Motorrad oder dessen Fahrer geben? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Hermannstein: in Sportheim eingebrochen

Irgendwann, zwischen dem 21.04.2021, 21:00 Uhr und Dienstagabend (27.04.2021), 18:30 Uhr zerstörten unbekannte Diebe eine Fensterscheibe des Sportheims in der Blasbacher Straße und drangen in das Gebäude ein. Die Unbekannten stahlen mehrere Flaschen unterschiedlichster Getränke. Der Schaden wird mit 250 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar - ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Einen Führerschein konnte der 20-jährige Braunfelser gestern Abend (27.04.2021) nicht vorzeigen, als Beamte der Wetzlarer Polizei ihn anhielten. Die Polizisten kontrollierten den Roller-Fahrer um 18:09 Uhr in der Inselstraße. Der 20-Jährige, der keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, führte außerdem ein Einhandmesser mit, was einen Verstoß gegen das Waffengesetz darstellt. Den Braunfelser erwarten nun Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

