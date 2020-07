Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfälle auf der Autobahn 29 +++ Sperrung der Richtungsfahrbahn Osnabrück +++ Verkehrsbehinderungen

Bild-Infos

Download

Delmenhorst (ots)

Nachdem am Abend von Montag, 06. Juli 2020, ein Lkw mit Anhänger von der Fahrbahn der Autobahn 29 abgekommen war, musste die Fahrbahn in Richtung Osnabrück gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Ahlhorn abgeleitet und konnte erst am Mittwoch, 08. Juli 2020, gegen 20:00 Uhr, wieder freigegeben werden.

Am Donnerstag, 09. Juli 2020, gegen 09:20 Uhr, sind erneut zwei Sattelzüge von der Fahrbahn abgekommen. Zwischen der Anschlussstelle Ahlhorn und dem Autobahndreieck Ahlhorn gerieten sie mit ihren Zügen auf den aufgeweichten Grünstreifen und fuhren sich dort fest.

Die Fahrer, ein 26-jähriger Mann aus Polen und ein 60-Jähriger aus Bulgarien, konnten ihre Züge, die mit Kunststoffen bzw. Textilien beladen waren, nicht mehr selbständig befreien. Die entstandenen Schäden blieben gering.

Der Verkehr, der sich hinter den beiden Sattelzügen gestaut hatte, wurde durch das gesperrte Baufeld vorbeigeführt. Zeitgleich errichteten Mitarbeiter der Straßen- und Autobahnmeisterei eine Vollsperrung an der Anschlussstelle Ahlhorn, an der der Verkehr in Richtung Osnabrück abgeleitet wird.

Aufgrund der Bergungsmaßnahmen wird diese Sperrung mindestens bis in den frühen Abend andauern.

Rückfragen bitte an:

Autobahnpolizei Ahlhorn

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04435/9316-0

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell