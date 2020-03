Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Spiegel abgefahren/Unfallflucht

Geldern (ots)

Im Zeitraum von Freitag (28.02.2020) bis Samstag (29.02.2020) beschädigte ein unbekanntes, vermutlich blaues Fahrzeug den linken Außenspiegel eines an der Pater-Delp-Straße abgestellten Opels. Der die Tochter des Gelderner Fahrzeughalters hatte den Opel am Freitag gegen 21:30 Uhr unbeschädigt abgestellt. Die Beschädigung des Spiegels wurde am darauffolgenden Morgen gegen 09:20 Uhr festgestellt. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt ohne den Schaden zu melden.

Hinweise zum Unfallverursacher oder zum Verursacherfahrzeug nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

