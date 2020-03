Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Sporthalle

Kleve (ots)

Am zurückliegenden Wochenende sind Unbekannte in die Sporthalle der Gesamtschule an der Triftstraße eingebrochen. Die Einbrecher hebelten hierzu ein Fenster zu den Umkleiden auf. In der Halle wurden mehrere Schränke aufgebrochen. Eine Reinigungskraft hatte den Einbruch am Sonntag, 01.03., gegen 17.00 Uhr bemerkt. Ob die Einbrecher Beute gemacht haben, bedarf noch der Klärung. Hinweise an die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040. (SI)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell