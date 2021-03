Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Unterstützung Rettungsdienst

Schermbeck (ots)

Am heutigen Tag, 25.03.2021, wurde die Feuerwehr Schermbeck, Löschzug Altschermbeck, um 13:29 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person eingeklemmt" alarmiert. Einsatzziel war die Schermbecker Landstraße.

Da die Einsatzstelle auf Hünxer Gebiet lag (B 58 - Höhe "Loosenberge"), wurde zeitgleich die Feuerwehr Hünxe alarmiert.

Vor Ankunft der Feuerwehr hatte eine Person in einem LKW zuvor einen medizinischen Notfall erlitten. Da zwischen der LKW Kabine und der Straße ein Höhenunterschied bestand, wurde der Höhenunterschied durch die Rettungsplattform der Feuerwehr Schermbeck ausgeglichen. So konnte in Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Rettungsdienst die Person aus der LKW Kabine befreit werden.

Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 14:00 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell