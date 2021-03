Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Schermbeck (ots)

Am gestrigen Tag (Samstag) wurden alle drei Löschzüge der Feuerwehr Schermbeck um 15:02 Uhr mit dem Stichwort "BMA-Alarm" zu einem Hotelbetrieb an der Straße "Am Voshövel" alarmiert.

Hier hatte zuvor die Brandmelder ausgelöst. Der betroffene Bereich wurde durch die Einsatzkräfte vor Ort kontrolliert. Da die Erkundung ohne Feststellung verblieb, wurde die Anlage zurück gestellt und die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben.

Die Einsatzkräfte rückten daher zügig, gegen 15:30 Uhr, wieder einsatzbereit ein.

