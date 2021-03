Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim

Landkreis Tuttlingen) Auffahrunfall mit Sachschaden (11.03.2021)

Gosheim (ots)

Einen Unfall mit Sachschaden hat ein Autofahrer am Donnerstag gegen 14 Uhr auf der Landesstraße 433 verursacht. Ein 53-jähriger Renault Fahrer bremste wegen eines am rechten Fahrbahnrand abgestellten und abgesicherten Fahrzeugs einer Straßenbehörde ab. Ein nachfolgender 20-jähriger Nissan Almera Fahrer reagierte zu spät und fuhr auf den Vordermann auf. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell