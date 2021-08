Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Autos Ziele von Dieben

Kindsbach (ots)

In der Nacht zum Montag haben Langfinger in Kindsbach zugeschlagen. Zwischen Sonntagabend 21 Uhr und Montagmorgen 6 Uhr haben die Diebe insgesamt acht Fahrzeuge durchwühlt. Weil die Besitzer ihre Autos nicht abgeschlossen hatten, hatten die Täter leichtes Spiel. Die Wagen waren im Bereich Kreuzstraße, Markstraße, Kolpingstraße und Gartenstraße geparkt.

Aus den Pkw entwendeten sie Wertgegenstände und Elektronikartikel im Wert von etwa 2.500 Euro.

Kurz nach 5 Uhr meldete ein Zeuge einen versuchten Pkw-Aufbruch. Der Mann hatte in der Eisenbahnstraße einen lauten Knall gehört. Anschließend sah er zwei Personen von einem geparkten Fahrzeug in Richtung Bahnhof flüchten. An dem Auto war die Scheibe auf der Fahrerseite beschädigt.

Einen der Tatverdächtigen konnte der Anrufer vage beschreiben: Er war mit einem dunklen Kapuzenpullover und kurzen Jeans bekleidet. Er trug eine schwarze Baseballmütze und helle Schuhe. Möglicherweise steht die Beobachtung in Zusammenhang mit den Diebstählen in der gleichen Nacht.

Obwohl mehrere Streifen sofort nach den Verdächtigen fahndeten, konnten sie unerkannt entkommen.

Zeugen, die am vergangenen Wochenende etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06371 9229-0 bei der Polizei Landstuhl.

Wie Sie sich und ihr Fahrzeug vor Dieben schützen können, erfahren Sie auf der Seite www.polizei-beratung.de oder direkt unter diesem Link: https://s.rlp.de/OvVmB |mhm

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell