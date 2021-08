Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Altenglan (ots)

Zwischen Freitag den 06.08.2021; 20:00 Uhr und Samstag den 07.08.2021; 19:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Opel Vectra, welcher zum besagten Zeitpunkt in der Moorstraße vor der dortigen Bäckerei am Fahrbahnrand parkte. Der Verursacher streife vermutlich beim Vorbeifahren das parkende Fahrzeug und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Sachschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf ca. 2000,-EUR. Hinweise auf den Verursacher bitte telefonisch an die PI Kusel unter 06381/9190 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell