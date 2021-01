Polizei Bielefeld

POL-BI: Streufahrzeug bei Straßenglätte in Großdornberg umgekippt

Bielefeld (ots)

FK / Bielefeld-Großdornberg - Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es auf glatter Straße am Mittwoch, 04:00 Uhr, in Bielefeld-Großdornberg. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verlor der 22-jährige Fahrer eines Streufahrzeuges des Landesbetriebes Straßenbau NRW auf glatter Fahrbahn der Straße Twellbachtal die Kontrolle über das Fahrzeug und kippte ca. 100 Meter hinter der Einmündung zur Wertherstraße nach rechts auf die Seite. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer leicht. Das Fahrzeug muss abgeschleppt werden, die Unfallaufnahme dauert zurzeit noch an. Achtung: Die Fahrbahn ist weiterhin sehr glatt.

