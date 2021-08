Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mauer beschädigt und von Unfallstelle entfernt

Adenbach (ots)

Ein unbekannter Unfallverursacher kümmert sich nicht um den entstandenen Schaden. Am Mittwochvormittag stellten Zeugen einen Schaden an der Grundstücksmauer in der Dorfstraße fest. Bei der Anzeigenaufnahme können blaue Lackspuren festgestellt werden. Weitere Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06382-9110 entgegen. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell