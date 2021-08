Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Seniorin fällt nicht auf angeblichen Polizeibeamten herein

Lauterecken (ots)

83-Jährige durchschaut Anruf. Am Dienstagnachmittag wurde eine Frau aus Langweiler von einem angeblichen Mitarbeiter der Polizei Kaiserslautern angerufen. Der Anrufer befragte sie nach Bargeld und Schmuck, da man in der Nachbarschaft zwei Einbrecher festgenommen hätte. Sie hatte jedoch Zweifel und fragte nach, ob er denn von der richtigen Polizei wäre, worauf das Gespräch beendet wurde. Die Polizei Lauterecken warnt vor solchen Anrufen. Geben sie keine Auskunft am Telefon zu Bargeld und Vermögensverhältnissen. Legen sie auf und informieren sie ihre zuständige Dienststelle. Wählen sie hierzu den Notruf (110) oder den Anschluss der Polizeiinspektion Lauterecken (06382-9110). |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell