FW-MG: Mehrere Ölspuren im gesamten Stadtgebiet

Mönchengladbach gesamtes Stadtgebiet 17.05.2021 7:00-19:00 (ots)

Am heutigen Tag alarmierte die Leitstelle der Feuerwehr Mönchengladbach, im Zeitraum von 7:00 bis 19:00 Uhr, ihre Einsatzkräfte zu insgesamt acht Einsätzen mit ausgelaufenem Öl. Das Einsatzgeschehen erstreckte sich von verschieden großen Ölflecken bis hin zu großflächigen Ölspuren über die komplette Fahrbahnbreite. Bevor Öl in die Kanalisation bzw. in das Erdreich eindringen konnte wurden es mittels Ölbindemittel aufgenommen und anschließend der Straßenbelag gereinigt. Dabei wurde die Feuerwehr an den großen Einsatzstellen durch eine Kehrmaschine der mags unterstützt. Während der Arbeiten kam es dort zum Teil zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Nach Beendigung der Maßnahmen wurden die Einsatzstellen der Polizei übergeben.

Im Einsatz waren die Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeuge aller drei Feuer- und Rettungswachen der Berufsfeuerwehr, sowie Sonderfahrzeuge aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt) und eine Kehrmaschine der mags.

Berichtersteller: BOI Michael Knopp

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell