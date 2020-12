Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Unbekannter LKW-Fahrer verursacht Unfall - Zeugen gesucht

Heidelberg-WeststadtHeidelberg-Weststadt (ots)

Am Dienstag gegen kurz nach 11 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter LKW-Fahrer bei einem Abbiegevorgang ein Auto, welches an der Ecke Landhausstraße / Zähringerstraße abgestellt war. Anschließend setzte der LKW-Fahrer seine Fahrt fort, ohne den Unfall zu melden. Am Auto der Geschädigten entstand, insbesondere im Bereich der Fahrerseite, ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Das Geschehen wurde von einem Zeugen aus einem dort ansässigen Krankenhaus beobachtet. Dieser sah, dass der Unfallverursacher einen weißen LKW mit Mannheimer Kennzeichen fuhr. Den Fahrer selbst konnte er nicht erkennen.

Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer dieses LKWs geben können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei Heidelberg, Tel: 0621/174-4111, zu melden.

