Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Auto von Parkplatz eines Einkaufszentrums gestohlen - Zeugen gesucht

Brühl/Rhein-Neckar-KreisBrühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagnachmittag, in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter auf bislang unbekannte Art und Weise vom Parkplatz eines Einkaufszentrums in Brühl einen dort geparkten schwarzen Ford Grand C-Max mit HD-Kennzeichen.

Hinweise auf die Täter konnten bislang nicht erlangt werden. Die weiteren Ermittlungen des Fachdezernats bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell