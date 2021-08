Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Viel zu schnell auf regennasser Fahrbahn

B270 - Steinalben (ots)

Beamte der Geschwindigkeitsüberwachung der Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Westpfalz führten am Montag in den Nachmittagsstunden eine Kontrolle auf der B270, Steinalben in Richtung Pirmasens durch. In diesem Bereich ist eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h zulässig. Insgesamt passierten 979 Fahrzeuge die Messstelle, wovon 101 mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen wurden. Der Spitzenreiter unter den 101 gemessenen Fahrzeugen war ein PKW mit einer Geschwindigkeit von 220 km/h auf regennasser Fahrbahn. Der Audi-Fahrer muss mit einer Strafanzeige und einem Fahrverbot rechnen.

