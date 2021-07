Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbrecher unterwegs

Meisenheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brechen bislang unbekannte Täter in eine Gastwirtschaft ein. Der Zugang zum Inneren der Gaststätte erfolgte über ein gekipptes Fenster, welches mittels Werkzeug aufgehebelt worden ist. Im Innenraum wurden zahlreiche Schränke und Schubladen durchsucht. Aus zwei Schubladen wurden insgesamt 900 Euro entwendet. Weiterhin fehlt Trinkgeld in bislang unbekannter Höhe. Aufgrund zurückliegender Einbruchsdiebstähle im Stadtgebiet weist die Polizei daraufhin, dass gekippte Fenster die Tatausführung erleichtern. Insbesondere zur Nachtzeit sollten Fenster gänzlich geschlossen werden. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Lauterecken unter der Nummer 06382-911-0 in Verbindung zu setzen. |pilek

