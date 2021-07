Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Garage aufgebrochen und zwei Leichtkrafträder entwendet

Neunkirchen am Potzberg (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht vom 27.07 auf den 28.07.2021 in eine freistehende Garage in der Friedhofstraße ein. Aus der Garage wurden zwei Leichtkrafträder der Marke Kawasaki sowie eine Bohrmaschine entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Kusel unter 06381/9190 oder Email: pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

