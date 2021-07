Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Flucht

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Dienstag gegen 16.00 Uhr kam es in der Ringstraße in Rockenhausen zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines weißen Wohnmobiles touchierte bei der Fahrt mit einem Vordach eines Wohnanwesens. Dieses wurde dabei beschädigt. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle ohne seine Verpflichtung als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Es handelte sich bei dem Fahrzeug um ein weißes Wohnmobil mit Alkoven sowie dünnen blauen und gelben Streifen. Die ersten drei Buchstaben des Kennzeichens lauten "TÜD".

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 bei der Polizei in Rockenhausen zu melden. |pirok

