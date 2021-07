Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Missglücktes Überholmanöver führt zu folgeschwerem Unfall

Waldmohr - BAB 6 (ots)

Am gestrigen Sonntagabend wollte der 51-jährige Fahrer eines Jaguar zwischen den Anschlussstellen Waldmohr und Bruchmühlbach-Miesau in Richtung Mannheim vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er, dass auf dem linken Fahrstreifen ebenfalls ein Pkw fuhr. Der Fahrer des Autos versuchte durch einen Wechsel auf den rechten Fahrstreifen einem Zusammenstoß mit dem Jaguar zu entgehen und wechselte die Spur. Dabei krachte er in den Pkw einer 66-jährigen Frau, die mit ihrem Wagen ins Schleudern kam und in die Mittelschutzplanke krachte. Der Jaguar wurde bei dem missglückten Überholmanöver nicht beschädigt. An den beiden anderen Autos entstand Sachschaden. Die Frau wurde schwer verletzt und musste stationär im UKS Homburg aufgenommen werden. Aufgrund der Landung des Rettungshubschraubers musste die Richtungsfahrbahn Mannheim für ca. 35 Minuten voll gesperrt werden. |PASt

