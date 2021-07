Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Wohnhaus

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Zwischen Dienstag und Mittwoch wurde in ein Wohnhaus in der Hauptstraße eingebrochen. Die Täter schlugen zunächst eine Fensterscheibe ein und versuchten danach über den Innenhof in das Gebäude zu gelangen. Scheinbar gelangten die Täter nur in Nebenräume und nicht in das Wohngebäude. Bislang ist unklar, ob etwas entwendet wurde.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Rockenhausen unter 06361-9170.|pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell