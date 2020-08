Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unfall auf Motocross Gelände

Weilerswist (ots)

Am Samstag den 08.08.2020 ereignete sich gegen 18:30 Uhr auf dem Motocross Gelände in Weilerswist Schwarzmaar ein Unfall, bei dem ein 35 jähriger aus dem Bereich Düsseldorf schwer verletzt wurde. Zeugenaussagen zufolge kam der Mann nach einem Sprung über einen Hügel bei der Landung zu Fall. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

